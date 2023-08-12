Tanyer Yapı’dan doğa ve insan odaklı bir proje: ‘Tanurla’

TANYER Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Münir Tanyer, Urla Bademler'de yapımı süren TanUrla ile çağdaş, çevreci, doğa ve insan odaklı bir konut projesini yaşama geçirdiklerini söyledi. Proje içinde yer alan 1+1'den 5+1'e farklı daire tiplerinin tanıtımı için örnek dairelerin kısa süre için hazırladıklarını kaydeden Tanyer, örnek dairelerin kısa süre içinde hem site sakinleri, hem de yeni yatırımcıların beğenisine sunulacağını dile getirdi.

TAN Urla'da çevreci ve yenilenebilir güneş enerjisinden yararlanılacak bir sistem kurduklarını anlatan Münir Tanyer, "TanUrla sunduğu olanaklarla bölgeye değer katacak. Dünyanın bize verdiği kaynakları en doğru şekilde kullanmak zorundayız. Çünkü bu ülke bize emanet, bizler de çocuklarımıza bırakacağız. Bu nedenle doğayı korumak adına atık bırakmayan, sürdürülebilir güneş enerjisi sistemlerini projemize entegre edeceğiz. Ayrıca, projemizde önemi giderek daha çok anlaşılan elektrikli araçlar için AC ve DC hızlı şarj istasyonları da bulunacak" diye konuştu.

MODERN KÖY YAŞAMI

Projenin bir modern köy konsepti olmasına rağmen ulaşılabilir bir konumda yer aldığına dikkat çeken Tanyer, şunları söyledi: "TanUrla, yarımadaya açılan bir kapı üzerinde ve bölge gelişime çok açık. Seferihisar, Sığacık Körfezi, Azmak Koyu, Çeşme ve Kuşadası aksına da çok yakınız. Proje 20 bin metrekarelik ticari alana sahip. Kısa bir süre önce yanımızdaki 30 bin metrekarelik arsayı da bir işbirliği çerçevesinde projemize dahil ettik. Böylece konut sayımızı da 350 civarına yükseltmeyi hedefliyoruz. TanUrla'nın herkes için çekim merkezi olacağını düşünüyoruz"

PARLAYAN YILDIZ

Tanurla'nın hem yerli hem de yabancı yatırımcılardan talep gördüğü bilgisini veren Münir Tanyer, sözlerine şöyle devam etti: "İzmir zaten Türkiye'nin parlayan yıldızı. İzmir yaşam biçimi, iklimi, ulaşım kolaylığı ve tatil merkezlerine olan yakınlığı nedeniyle nitelikli göç alıyor. TanUrla, konumu, bir doğa projesi olması, çevreci yapısı, mimarisi ve Asosyal donatılarıyla özel bir proje. Bu bölgenin değerini artıracak her türlü detayı bir arada sunacağız"

HOBİ BAHÇELERİ VAR

Tanurla'nın bölge geneline de hitap edeceğini hatırlatan Tanyer, "Sosyal etkinlikler, toplantı ve gösterilerin yapılabilmesi için bir köy meydanı oluşturduk. Yeşil alan ve hobi bahçelerine de özel önem verdik. Güzellik ve spor merkezi ön planda olacak." dedi.

SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Hem İzmir hem de Urla'ya önemli bir yaşam alanı daha kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Münir Tanyer, TanUrla projesini 2025 yılı sonu ve 2026'ın ilk yarısında tüm ticari alanları ve sosyal donatılarıyla birlikte konut sahiplerine teslim edeceklerini sözlerine ekledi.