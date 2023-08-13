Muş’ta fabrika açan İzmirli girişimci ihracatçı oldu

İZMİRLİ girişimci Mustafa Benli, arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Muş'ta devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil fabrikasında hem iç hem de dış pazar için takım elbise üretiyor. Muş'ta üretim yapan arkadaşının anlattığı yatırım avantajlarını değerlendirerek 5 bin metrekare alanda fabrika kuran Benli, 110 gence iş imkanı sağladı. Girişimci Mustafa Benli, "Hedefimiz doğrultusunda 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu personel kadrosuyla aylık 30 bin takım elbise üretimi gerçekleştireceğiz. Buraya gelişimizle tekstil ve hazır giyim sektöründe daha nitelikli eleman yetiştirilmesine imkan sağlıyoruz. Ayrıca ihracat da yapıyoruz" diye konuştu.