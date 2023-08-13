  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Muş'ta fabrika açan İzmirli girişimci ihracatçı oldu

Muş'ta fabrika açan İzmirli girişimci ihracatçı oldu

HABER MERKEZİ
Muş’ta fabrika açan İzmirli girişimci ihracatçı oldu
İZMİRLİ girişimci Mustafa Benli, arkadaşının tavsiyesiyle gittiği Muş'ta devlet desteklerinden yararlanarak kurduğu tekstil fabrikasında hem iç hem de dış pazar için takım elbise üretiyor. Muş'ta üretim yapan arkadaşının anlattığı yatırım avantajlarını değerlendirerek 5 bin metrekare alanda fabrika kuran Benli, 110 gence iş imkanı sağladı. Girişimci Mustafa Benli, "Hedefimiz doğrultusunda 500 kişiye istihdam sağlayacağız. Bu personel kadrosuyla aylık 30 bin takım elbise üretimi gerçekleştireceğiz. Buraya gelişimizle tekstil ve hazır giyim sektöründe daha nitelikli eleman yetiştirilmesine imkan sağlıyoruz. Ayrıca ihracat da yapıyoruz" diye konuştu.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA