“Toplu sözleşme süreci herkesi memnun edecek”

ÇALIŞMA ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta kamu emekçilerinin mali ve sosyal haklarını belirleyecek olan 7. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Sürecin başladığını dile getiren Işıkhan, "Ağustos ayının sonunda tamamlanacağını öngördüğümüz müzakerelerimizin tüm tarafları memnun edecek şekilde hayırla sonuçlanacağını ümit ediyorum. Bizler bugüne kadar milletimizden gelen talep ve istekleri hiçbir zaman geri çevirmedik. Yerel yöneticilerimizle, vatandaşlarımızla, teşkilat mensuplarımızla, başkanlarımız ve milletvekillerimizle daha çok bir araya gelerek, onları daha çok dinleme fırsatı bulacağız" diye konuştu.