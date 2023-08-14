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Haberler Ekonomi Denizlili kadınlar kendi ürünleriyle festivalde yer alacak

Denizlili kadınlar kendi ürünleriyle festivalde yer alacak

SEBAHATTİN ALP
Denizlili kadınlar kendi ürünleriyle festivalde yer alacak
Denizli Büyükşehir Belediyesi, Türk el sanatlarıyla uğraşan kadınların desteklenmesi, aile bütçelerine katkı sağlanması ve unutulmaya yüz tutmuş değerlerin yaşatılması hedefiyle Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali düzenliyor. 7-10 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek festivalde ücretsiz stant açarak ürünlerini sergilemek isteyen kadınların 20 Ağustos 2023'e kadar internet adresinden online müracaat etmesi gerekiyor. Yer ve saatinin daha sonra duyurulacağı Büyükşehirle Üreten Kadınlar Festivali'nde konserler, söyleşiler, Workshop (Çalışma Atölyesi) eğitimleri de yer alacak.
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