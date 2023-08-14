Hükümetin zam teklifi açıklandı! Memur ve emekli zammı teklifi ne kadar, yüzde kaç?

Yaklaşık 4 milyon memur ile 2.5 milyon memur emeklisinin gözü kulağı bu hafta gerçekleştirilecek toplantıdaydı. Memurların önümüzdeki 2 yıl alacağı net zammın görüşüleceği toplantıda taraftar taleplerini ilettiler. Zam pazarlığında bu kez rakamlar telaffuz edildi. İşte süreçle ilgili tüm detaylar…

MEMUR TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI İKİNCİ TOPLANTI NE ZAMAN?

Hükümetin zam teklifi ile 3'er aylık periyotlarla maaş artışı talebine yaklaşımının, 14 Ağustos Pazartesi günü netleşmesi bekleniyordu. Müzakere sürecinde Memur-Sen, piyasadaki reel fiyat artışlarına dikkat çekerek, resmi enflasyon hedeflemesi yerine piyasaya göre bir zam teklifi yapılması beklentisini dile getirecek.

BAKAN AÇIKLADI! MEMURA ZAM TEKLİFİ NE KADAR, YÜZDE KAÇ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Kamu Toplu Sözleşme Görüşmeleri ile ilgili açıklama yaptı. Memur ve memur emeklilerinin 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde, hükümetin ilk zam teklifi 2024 yılı ilk 6 ay için yüzde 14, ikinci altı ay için yüzde 9, 2025 ilk altı ay için yüzde 6, ikinci altı ay için yüzde 5 oldu.2 YILDA TOPLAM YÜZDE 110 ZAM

Toplu sözleşmelerde yetkili konfederasyon olarak kamu çalışanlarını temsil eden Memur-Sen, 3'er aylık periyotlarla zam istiyor. Memur-Sen, 2024 yılı için birinci üç ayda yüzde 35, ikinci üç ayda yüzde 10, üçüncü üç ayda yüzde 15, dördüncü üç ayda yüzde 10 olmak üzere toplam yüzde 70; 2025 yılı için ise altışar aylık dönemler itibarıyla yüzde 25 ve yüzde 15 olmak üzere toplam yüzde 40 zam istiyor. Memur-Sen, memurlar için aylık 7 bin 650 TL kira yardımı, gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesi, 8 bin 77 TL seyyanen zammın emekli memurlara da yansıtılması taleplerinde de bulunuyor.