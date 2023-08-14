Site aidatlarına enflasyonun üzerinde zam yapılmayacak

Fırsatçıların soluksuz şekilde haksız kazanç elde ettiği mecralardan biri de site aidatları. Bazı sitelerdeki aidatlar, kira artış oranlarını geçmesi nedeniyle dikkati çekiyor. Büyükşehirlerde bulunan bazı lüks sitelerde belirlenen aidat ücreti, aynı şehirlerdeki 2+1 evlerin aylık kiralarına yaklaşmıştı. Fahiş aidat artışının önüne geçmek için yeni bir düzenlemenin hazırlığı yapıldığı biliniyor. Çalışmalara ilişkin yasal çerçevenin oluşmasıyla yakın zamanda Meclis'e sunulacak. Aidatlara enflasyon oranı üzerinde zam yapılmaması öngörülüyor. Üç bakanlığın konuyla ilgili yasa hazırlığı, 1 Ekim'de açılacak olan Meclis'te gündeme gelecek.