Tüketici Hakem Heyetleri 393 bin uyuşmazlığı çözdü

Tüketici Hakem Heyetleri, tüketiciler ile satıcılar ve sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde adil, hızlı, basit ve en az masrafla çözüme olanak sağlıyor. Bu sayede yargı dışında alternatif çözüm yolu olarak yargı mercileri üzerindeki iş yükü de önemli ölçüde azaltılıyor. Bugüne kadar 16 milyonun üzerinde uyuşmazlık yargıya intikal etmeden Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Tüketici Hakem Heyetlerine 2023 yılının ilk 7 ayında toplam 402 bin 110 adet başvuru yapılırken, 393 bin 768 adet uyuşmazlık ise karara bağlandı. Karara bağlanan uyuşmazlıkların toplam değeri ise yaklaşık 1,9 milyar lirayı buldu.