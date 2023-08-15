568 BİN KİŞİYE EVDE bakım ödemesi yapıldı

EVDE Bakım Yardımı zamlı haliyle hak sahiplerinin hesaplarına aktarıldı. Temmuzda memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkarılan Evde Bakım Yardımı, 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakımını yapan yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar lira olarak yapıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "2023 ocak-temmuz döneminde toplam 17.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" dedi.

Tam bağımlı yakınlarının bakımını üstlenen vatandaşların desteklenerek aile bütünlüğünün korunduğunu belirten Göktaş, "Hiç kimseyi arkada bırakmayan toplum vizyonumuz çerçevesinde 2023 ocak-temmuz döneminde vatandaşlarımıza toplam 17.4 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" diye konuştu.

Göktaş, sosyal hizmet modelleri kapsamındaki Evde Bakım Yardımı'nın aylık ödemelerinin temmuz ayı memur maaş katsayısına göre yapılan artışla birlikte 4 bin 336 liradan 5 bin 97 liraya çıkarıldığını belirterek, "Yeni düzenlemeyle Evde Bakım Yardımı ödemelerini hak sahiplerinin hesaplarına artışlı şekilde yatırmaya başladık. Bu kapsamda Evde Bakım Yardımı'ndan yararlanan 568 bin tam bağımlı vatandaşın evinde bakım veren yakınlarına bu ay toplam 2.8 milyar lira Evde Bakım Yardımı ödemesi yaptık" diye konuştu.