Akdeniz’in hububat ihracatı yükseliyor

AKDENİZ Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (AHBİB) Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Memiş, temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 53 artış sağlayarak 232,8 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini açıkladı. Temmuz ayında ihracat artışında rekor kırdıkları pazarların İtalya, Avusturya ve Cezayir olduğunu vurgulayan Başkan Memiş, 35'den fazla ülkede ihracat hacmini artırma başarısı gösterdiklerini belirtti. Bölge ihracatını ürün gruplarına göre değerlendiren Başkan Veysel Memiş, "Yılın 7'nci ayında en çok ihracat ettiğimiz ürün gruplarının başında gelen hububatta 122 milyon dolar değere ulaştık. Hububat bu dönemde ihracatımızın yüzde 52'sini oluşturdu" diye konuştu.