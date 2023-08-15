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Bilgi ve iletisimde gençlere istihdam

HABER MERKEZİ
Bilgi ve iletisimde gençlere istihdam
SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştirilen "Sosyal Etki Tahvili Lansman Toplantısı" na katıldı. Burada bir konuşma yapan Bakan Kacır, "2022 ve 2023 yıllarında bölgesel kalkınmanın öncüsü kalkınma ajanslarımızın odak alanı olarak 'Genç İstihdamı' temasını belirledik. Gerçekleştirdiğimiz projelerle toplam 9 bin 234 gencimizin istihdamına doğrudan katkı sunduk. Proje kapsamındaki hedef grup, son 1 yılda işsiz 18-35 yaş grubundaki gençlerimiz. 1 milyon 250 bin dolar bütçeli bu proje ile 550 gencimizin bilgi ve iletişim teknolojileri sektöründe istihdam edilmesini hedefliyoruz" dedi.
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