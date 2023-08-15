Aliağa’da 37 parsel açık artırma ile satılacak

TOKİ, İzmir'in Aliağa ilçesindeki 37 parseli, 5 milyar 917 milyon 318 bin TL'den satışa çıkardı. İlçenin Şehit Kemal Mahallesi'nde bulunan cüruf depolama alanı ile Karaköy Mahallesi'nde yer alan 34 sanayi tesis alanı da özelleştirilecekler listesinde yer aldı. Satışların tamamından en az 5 milyar 917 milyon 318 bin TL gelir elde edilmesi bekleniyor. Satışa çıkan parseller arasındaki en değerli olan 72 bin 51 metrekare büyüklüğündeki parsel oldu. Bu parsel için 396 milyon 284 bin 900 TL bedel biçildi. İmar planı çalışmaları süren bu parsel için 1 emsal ve 15,5 metre yükseklik hakkı tanınması planlanıyor. Satışa çıkan en büyük parsel ise 102 bin 462 metrekare büyüklüğündeki Şehit Kemal Mahallesi'nde cüruf depolama alanı oldu. Bu parsel için de 253 milyon 82 bin 893 TL değer biçildi.

Açık artırma, 31 Ağustos Perşembe 10.30'da yapılacak. Oturumlar, TOKİ İstanbul Hizmet Binası ve Ankara Çankaya Bilkent Otel'de gerçekleştirilecek. Ayrıca internetten de "www.emlakmuzayede.com.tr" adresinden teklif verilebilecek. Alıcılar arsalara yüzde 35 peşinat, 48 ay vade ile sahip olabilecek. Ayrıca arsalar KDV'den muaf şekilde satılacak.