EGİKAD, AB projesini başarı ile tamamladı

KADINLARIN dijital becerilerini geliştirip iş imkanı yarattılar. Ege İş Kadınları Derneği'nin koordinatörü olduğu ve 2022 yılında başlayan Avrupa Birliği Projesi "Dijital Çağ Becerileri Kapanış Kongresi Ege İhracatçı Birlikleri Toplantısı Salonu'nda yapıldı. Pandemi döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de dijital becerileri eksik veya hiç olmadığından dolayı işlerini kaybeden girişimci kadınları eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile yola çıkan proje, hedeflerine ulaştı. Kapanış Kongresi'nde İspanya'dan 2 ortak, Litvanya ve Yunanistan'dan bir ortak katılarak projedeki modüllerinin sunumunu gerçekleştirdiler.