  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi EGİKAD, AB projesini başarı ile tamamladı

EGİKAD, AB projesini başarı ile tamamladı

HABER MERKEZİ
EGİKAD, AB projesini başarı ile tamamladı
KADINLARIN dijital becerilerini geliştirip iş imkanı yarattılar. Ege İş Kadınları Derneği'nin koordinatörü olduğu ve 2022 yılında başlayan Avrupa Birliği Projesi "Dijital Çağ Becerileri Kapanış Kongresi Ege İhracatçı Birlikleri Toplantısı Salonu'nda yapıldı. Pandemi döneminde Avrupa'da ve Türkiye'de dijital becerileri eksik veya hiç olmadığından dolayı işlerini kaybeden girişimci kadınları eğitmek ve bilinçlendirmek amacı ile yola çıkan proje, hedeflerine ulaştı. Kapanış Kongresi'nde İspanya'dan 2 ortak, Litvanya ve Yunanistan'dan bir ortak katılarak projedeki modüllerinin sunumunu gerçekleştirdiler.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA