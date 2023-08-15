GES’lerle 28 milyon liralık elektrik üretimi

Manisa, merkez ve Alaşehir'de kurulan güneş enerji santralleriyle bugüne kadar 28 milyon lira elektrik üretimi yaptı. Hayata geçirilen projeler ile hem Manisa'nın doğası korundu hem de elde edilen gelir, kente tekrar yatırım olarak geri döndü. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Çevreci yatırımlara büyük önem veriyoruz. Bunlardan bir tanesi de güneş enerji santralleri. Bu yatırımlarımız ile enerji maliyetlerimizi ciddi oranda azaltıyoruz. Ama en önemlisi çevremizi koruyoruz. Seyitli'deki 5 megavatlık tesisimizi de kısa bir süre içerisinde faaliyete alacağız. Projelerimiz ile kazanan yine Manisa ve Manisalı hemşehrilerimiz olacak" dedi.