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Haberler Ekonomi Karaman’da sebze üretimi artıyor

Karaman’da sebze üretimi artıyor

HABER MERKEZİ
Karaman’da sebze üretimi artıyor
Karaman Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram, tarım kenti Karaman'da, meyveden sonra sebze üretiminin de her yıl arttığını söyledi. 122 bin dekarda 395 bin kilogram sebze üretiminin yapıldığı ilde, fasulye, maydanoz, soğan, biber ve patlıcan başı çekiyor. Taze soğan ve sakız kabağı üretiminde ülkede 6'ncı sıradaki Karaman, havuç ve çerezlik kabakta ise 7'nci sırada yer alıyor. Karaman Valisi Tuncay Akkoyun, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Bayram ile ekimi yapılan patlıcan ve biber tarlasında tarım işçileriyle birlikte sebze topladı.
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