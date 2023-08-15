Katiplikten patronluğa

İstanbul Beşiktaş'ta 1982 yılında dünyaya gelen Nurgül Çeviker, çocukluğunda resim yapmaya merak sardı. 12 yıl önce Adalet Bakanlığı kadrosunda katip olarak görev yaptığı sırada girişimcilik ve farkındalık seminerlerine katılan Nurgül Çeviker, hayatında yepyeni bir dönem başlattı. Seminerlerle kendisini kişisel gelişim konusunda yetiştiren Çeviker, fitoterapi ve NLP gibi alanlarda sertifika alarak sürekli çıtayı yükseltti. Bu doğrultuda kendisini geliştirerek çalışmalarında başarı yakalayan Çeviker, bu azim ve gayretlerinin meyvesi olarak kendi danışmanlık şirketini kurmayı başardı.

İÇİNDEKİ DEVİ UYANDIRDI

Okul yıllarında ders saatleri dışındaki zamanda çeşitli büyük mağazalarda satış pazarlama danışmanlığı yapıp iş tecrübesi edinen Çeviker, öğretmen babasının ricasını kırmayıp Adalet Yüksek Okulu'nu başarıyla bitirerek mezun oldu. Adalet Bakanlığı'nda 11 yıl çalıştıktan sonra hayalini kurduğu danışmanlık şirketini açma kararı aldı. Almanya, Fransa, Hollanda menşeli dev firmalardan eğitimler alarak kendi firmasını kuran Nurgül Çeviker, birçok kadına eğitimler vererek hem kendi bünyesine kattı hem de kadınlara iş imkanı sağladı.

KADINLARA İŞ İMKANI

Nurgül Official Danışmanlık isimli firmasıyla 5 ilde ofisler kurup onlarca kişiye iş imkanı sağlayan ve binlerce distribütör ortağı edinen Nurgül Çeviker, aynı zamanda çözüm ortağı olduğu 160 ülkeye uluslararası ihracat yapan firmanın da danışmanı oldu. Daha büyük kitlelere ulaşarak girişimcilik eğitimi vermeyi hedefleyen Çeviker, "Kişisel gelişim semineri ile adeta içimde yeni ufuklar açıldı. Daha çok insana faydalı olabilmek adına büyük kitlelere ulaşmak için devlet memurluğundan istifa ettim. Şimdi kadınlar öncelikli olmak üzere binlerce kişiye girişimcilik eğitimi vererek kendi danışmanlık firmamda iş insanı olarak çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.