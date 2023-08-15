Sözleşmeli tarım dönemi başlıyor

Tarımda verimlilik, gıda arz güvenliği ve gıdaya ucuza erişim için tarımda yeni dönemi başlatacak sözleşmeli üretimin temelleri atılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, 22 yılın ardından tarım sayımı yapacak. Tarımda planlı üretime geçiş adımları birer birer atılmaya başlandı. Tarımsal üretimin sözleşmeliye dönmesiyle çiftçi ve tüketicinin cebi koruma altına alınacak, olası bir gıda krizinin önüne geçilecek. Küçük üreticileri koruyucu bir yaklaşımla ortaya çıkan sözleşmeli üretim, gıdada arz güvenliğini sağlayarak vatandaşın istediği gıdaya erişimini kolaylaştıracak. Sözleşmeli tarım hazırlıklarında ikinci adım ise tarım sayımıyla atıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, tarım sayımı faaliyetlerinin yakında başlayacağını duyurmuştu. En son 2001'de yapılan tarım sayımı, 22 yılın ardından yeniden yapılmaya başlanacak.