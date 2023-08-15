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Haberler Ekonomi THY’den geçici sefer iptali duyurusu

THY’den geçici sefer iptali duyurusu

HABER MERKEZİ
THY’den geçici sefer iptali duyurusu
TÜRK Hava Yolları'nın (THY) İtalya'nın güneyindeki Etna Yanardağı'nda meydana gelen patlama nedeniyle Katanya kentine bugün yapmayı planladığı seferlerin geçici süreyle durdurulduğu bildirildi. THY Basın Müşavirliğinden konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, THY'nin bugün icra edilmesi planlanan TK1395 ve TK1396 sefer numaralı İstanbul-Katanya-İstanbul seferleri geçici süreyle durduruldu. THY, bu uçuşları kullanacak yolcuların mağdur olmaması için bugün TK6880 ve TK6881 sefer sayılı ilave Palermo uçuşları planladı.
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