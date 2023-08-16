Engellilere bireysel eğitim desteği arttı

Özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engellilere yönelik sunulan destek eğitimlerinin bütçeden karşılanacak olan kısmı, yeni düzenlemelerle şekillendi. Bireysel eğitim için aylık destek miktarı 3,147 liraya, grup eğitimi için ise aylık 881 liraya yükseltildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Temmuz 2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girdi.

Bu çerçevede, özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere sağlanan destek eğitimine yönelik bütçeden karşılanacak olan destek miktarları arttırıldı. KDV hariç olarak bireysel eğitim için aylık 2,421 liradan 3,147 liraya, grup eğitimi için aylık 678 liradan 881 liraya çıkarıldı. Bu yeni düzenlemeler, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesinden finanse edilecek. Miktarın üzerinde olan kısım ise ilgili kişiler tarafından karşılanacak.