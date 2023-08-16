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İzmir’de Buca konut satışında birinci oldu

HABER MERKEZİ
İzmir’de Buca konut satışında birinci oldu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2022 yılında İzmir'de 4 bin 868 olan konut satışı 2023 Temmuz ayında yüzde 6,9 artarak 5 bin 203 oldu. Konut satışlarında İstanbul 15 bin 724 konut satışı ve %14,4 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 9 bin 688 konut satışı ve %8,8 pay ile Ankara, 5 bin 203 konut satışı ve %4,7 pay ile İzmir izledi. İzmir'de 2023 Temmuz ayında en fazla konut satışı Buca'da gerçekleşti. Konut satış sayısı yüksek olan ilçelerden Buca'da 623 konut satılırken Buca'yı 434 konut satışı ile Karşıyaka ve Torbalı ilçeleri izledi.
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