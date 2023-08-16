Manisa’nın travertenleri tüm dünyayı kaplıyor

Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir köşesine traverten taşı ihraç eden Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ihracatta çok iyi bir konumda olduklarını ve artık yerli piyasada da traverten taşının kullanımının yaygınlaşmasıyla iç piyasaya da verilen hizmetin artmaya başladığını söyledi. Türkiye'nin en büyük rezervine sahip olan Manisa'nın Kula ilçesinde Yusuf Yalçın, "Bizim rezervimiz Türkiye'nin en büyük rezervi ve dünyanın da sayılı rezervlerinden biri" dedi.