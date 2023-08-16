  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Ekonomi Manisa’nın travertenleri tüm dünyayı kaplıyor

Manisa’nın travertenleri tüm dünyayı kaplıyor

CÜNEYT HASÇELİK
Manisa’nın travertenleri tüm dünyayı kaplıyor
Manisa'nın Kula ilçesinde faaliyet gösteren ve dünyanın dört bir köşesine traverten taşı ihraç eden Cemar Mermer ve Traverten Genel Müdürü Yusuf Yalçın, ihracatta çok iyi bir konumda olduklarını ve artık yerli piyasada da traverten taşının kullanımının yaygınlaşmasıyla iç piyasaya da verilen hizmetin artmaya başladığını söyledi. Türkiye'nin en büyük rezervine sahip olan Manisa'nın Kula ilçesinde Yusuf Yalçın, "Bizim rezervimiz Türkiye'nin en büyük rezervi ve dünyanın da sayılı rezervlerinden biri" dedi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA