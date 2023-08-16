Memurların maaş zammı enflasyonu yendi

Memurlar Ocak ayında bu toplu sözleşme zammına ilaveten enflasyon farkı alacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ve memur toplu sözleşme zam teklifi ile Ocak 2024'te uygulanacak memur maaş hesaplama işlemini yaptık. Öte yandan en düşük SSK, Bağ-Kur emekli maaşı için de yeni formül masaya geldi. 6 milyonu aşkın memur için toplu sözleşme süreci devam ediyor. Hükümetin emekli, memur zam teklifi belli oldu.

10 BİN TL FORMÜLÜ

6 milyonu aşkın emekli, memur ile yaklaşık 2,5 milyon 65 yaş, engelli ve evde bakım maaşı alan vatandaşın gözü kulağı toplu sözleşme görüşmeleri için gelecek açıklamalardaydı. 2024 yılının ilk 6 ayı için zam teklifi yüzde 14 oldu. 2024-2025 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 7'nci Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmeleri ikinci toplantısı gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işveren heyeti olarak hükümetin teklifi; 2024'ün ilk 6 ayında yüzde 14, ikinci 6 ayında yüzde 9. 2025 içinse ilk ikinilk 6 ayda yüzde 6, ikinci 6 ayda yüzde 5 olarak açıklandı. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kuvvetle muhtemel yüzde 30-35 bandında gelmesi bekleniyor. Refah payı ile beraber emekli zammının tıpkı memur zammı gibi yüzde 40'ın üzerinde olması bekleniyor. Ocak 2024'te 6 aylık enflasyon rakamlarının kesinleşmesi sonrası en düşük emekli maaşı da yeniden artacak. Yüzde 31,92 hesabı ile değerlendirildiğinde rakam 10 bin TL bandında olacak.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI

YÜZDE 31,92 oranındaki 6 aylık enflasyon beklentisi ve toplu sözleşme zam teklifine göre yeni memur ve memur emeklisinin maaşlarını hesapladık: İŞTE MESLEK MESLEK YENİ MAAŞLAR