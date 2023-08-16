Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 2,2 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 611 bin 38 kişi iken, 2023 yılı Haziran ayında 14 milyon 925 bin 783 kişi oldu. Haziran ayında ücretli çalışan sayısı inşaat sektöründe yüzde 6,9 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,8 arttı.