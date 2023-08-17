Coğrafi işaretli Havran incirinde hasat başladı

Balıkesir'in Havran ilçesinin tescil süreci tamamlanan siyah incirinde hasat mevsimi başladı. Kabuğu ile yenilebilen lezzeti ile damak çatlatan Havran siyah inciri büyük ilgi görüyor. Havran Belediyesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, eşsiz lezzeti ve ince kabuğuyla yenilebilen siyah incir için Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) başvurdu. Süreçler tamamlanarak coğrafi işaret belgeleri verilen Havran siyah inciri, ilçenin tescilli ürünleri arasına girdi. İlçede ayrıca Havran mandalinası da yapılan başvurular sonrasında coğrafi işaret alarak tescillenmişti. İlçede Havran siyah inciri hasadından elde edilen ürünler özellikle, İstanbul, Bursa, İzmir ve Trakya illeri olmak üzere tüm bölgeye sevk ediliyor.