Dünya devlerinin rotası Marmaris

Dünyada yat üretimi ve yenilemesinde güçlü bir konuma gelen Türkiye yat turizminde de bir cazibe merkezi olmaya devam ediyor. Teknoloji şirketi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in daha önceki "Lana" ismiyle gezdiği ve isminin "Mar" olarak değiştirildiği belirtilen 107 metre uzunluğundaki yatı ile Rus iş insanı Roman Abramoviç'in 22 metre genişliğindeki 6 katlı ultra lüks yatı "Eclipse" Mamaris'i adeta mesken tuttu...Öte yandan "Blue", "Mar" ve "Eclipse" isimli lüks yatlar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

TÜRKİYE YATÇILIKTA MARKA

Yatçılıkta marka ülkeler arasına giren Türkiye, bu alanda ihracat liginde de ilk 10 ülke arasında iken, sipariş sayısı ve üretilen yatların uzunluğu açısından hızla tırmanıyor. 2022 yılında toplam 1 milyar 453 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirilen gemi, yat ve hizmetleri sektöründe 2023 yılında haziran ayı ortası itibarıyla 550 milyon dolar seviyesinde ihracat kaydı sağlandı. Bu alandaki ihracat, yıl içinde tamamlanan yat ve gemi inşasının gelirinden hesaplanıyor. Mega yat inşası ve ihracatında da önemli bir konuma gelen Türkiye, ayrıca kıyı bölgelerinin tekne tatilinde öne çıkmasıyla bu alandaki turist gruplarının da büyük ilgisini görüyor. Muğla koyları 5 - 6 metrelik küçük teknelerden 25 - 50 metrelik motor yatlara, uzunluğu 100 metreye ulaşan ve geçen mega yatlara kadar geniş bir yelpazeyi ağırlıyor. Aynı zamanda tüm bu yat gruplarının üretimi, dizaynı, yenilenmesi de Türkiye de yapılıyor.

HELİKOPTER PİSTİ DE VAR

Cayman Adaları bayraklı "Blue" ile Bermuda bayraklı "Mar" isimli yatlar, Marmaris'e demirledi. Cruise Port küçük iskelesine bağlanan "Blue" isimli yatta, çift helikopter pisti, 9 güverte, plaj kulübü, yüzme platformu, balkonlu kabinler, su arıtma sistemi, atık su arıtma ve 80 mürettebat bulunuyor. 26 metrelik lüks yatta konforlu 24 kabinde 48 misafir ağırlanabiliyor. 16 metrelik "Mar" isimli yat da Albatros Marina büyük iskelesine demirledi.