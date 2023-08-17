En pahalı iç uçuş hattı İzmir’den Diyarbakır’a

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre hava ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısının 2023'ün 7 aylık döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,65 artarak 118 milyon 679 bine ulaştığı görülüyor. Buna bağlı olarak uçak trafiğinin de 226 bin 471 olduğu kaydediliyor. 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul- Şanghay uçuşu oldu. Gidiş- dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul- Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL'ye İzmir - Diyarbakır, en pahalı gidiş- dönüş uçak bileti İstanbul- Antalya rotasında 9 bin 241 TL'ye alıcı buldu.