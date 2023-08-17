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Haberler Ekonomi En pahalı iç uçuş hattı İzmir’den Diyarbakır’a

En pahalı iç uçuş hattı İzmir’den Diyarbakır’a

HABER MERKEZİ
En pahalı iç uçuş hattı İzmir’den Diyarbakır’a
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre hava ulaşımında hizmet verilen yolcu sayısının 2023'ün 7 aylık döneminde bir önceki yıla kıyasla yüzde 22,65 artarak 118 milyon 679 bine ulaştığı görülüyor. Buna bağlı olarak uçak trafiğinin de 226 bin 471 olduğu kaydediliyor. 2023'ün ilk 7 ayındaki en pahalı dış hat tek yön uçak bileti 66 bin 600 TL ile İstanbul- Şanghay uçuşu oldu. Gidiş- dönüş en pahalı dış hat uçak bileti ise 129 bin 900 TL ile İstanbul- Mexico City seferinde satıldı. İç hatlarda ise tek yöne en pahalı uçak bileti 6 bin 24 TL'ye İzmir - Diyarbakır, en pahalı gidiş- dönüş uçak bileti İstanbul- Antalya rotasında 9 bin 241 TL'ye alıcı buldu.
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