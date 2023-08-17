İhtiyaç sahibi ailelere 575 milyonluk destek

İhtiyaç sahibi ailelere sağlanan Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) Ağustos ödemeleri yapıldı. Toplam 575 Milyon liralık destek ihtiyaç sahibi ailelere sağlanırken, her bir çocuk için 3 bin 575 lira destek sağlandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın, çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla sunduğu SED ağustos ödemeleri hesaplara aktarıldı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "SED hizmetinden yararlanan çocuklarımız için ailelerin hesaplarına toplam 575 milyon lira yatırdık" dedi. Çocukların temel ihtiyaçlarının ve okul masraflarının karşılanması amacıyla ihtiyaç sahibi ailelere SED hizmeti sunulduğunu belirten Göktaş, SED ile çocukları aile bütünlüğü içinde desteklediklerini ifade etti.