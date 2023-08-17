İnşaatta günlük 2 bin liraya çalışacak usta bulunamıyor

DİYARBAKIR Sanayici ve İş Dünyası Derneği (DİSİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, Diyarbakır ve birçok ilde inşaat sektöründe günlük bin 500 TL ila 2 bin TL arasında çalışacak eleman bulamadıklarını belirtti. Biroğlu, Türkiye'de işsizlik olduğuna inanmadığını ifade ederek, "Her sektörde şu anda personele ihtiyaç var" dedi.

PERSONEL SIKINTISI BÜYÜK

DİSİDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mahmut Biroğlu, yakın zamanda eleman ihtiyacını gidermek için yurt dışından personel getirmek durumunda kalabileceklerini ifade ederek, "Deprem sürecinden sonra özellikle inşaat sektöründe kalifiye eleman sıkıntısı oluştu. Dolayısıyla personel sıkıntısı var. Bunun yanında maaşlar da yükseldi. Şu anda bir kalifiye ustaya bin 500 ile 2 bin TL arasında bir ücret ödüyoruz. Buna rağmen de eleman bulamıyoruz. Bizim firmada bile ortalama deprem bölgesinde çalışan 700'ün üzerinde insan var, 200'e yakın da açığımız var. Maalesef belirttiğim fiyata rağmen eleman bulamıyoruz" dedi.