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Haberler Ekonomi Moody’s’in kredi kararı Türk bankacılığına yaradı

Moody’s’in kredi kararı Türk bankacılığına yaradı

HABER MERKEZİ
Moody’s’in kredi kararı Türk bankacılığına yaradı
Kredi derecelendirme kuruluşunun Türkiye ile ilgili kararı, Türk bankacılık hisse senedi endeksini önemli ölçüde artırdı. ABD merkezli medya organı, atılan adımı analiz etti. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankacılık sektörüyle ilgili önemli bir karara imza attı. Sektörün görünümü, negatiften durağana yükseltildi. Mayıs seçimlerinden sonra yürütülen sürece işaret eden kuruluş, hayata geçirilen ekonomik politikaların, Türk bankalarının faaliyet ortamını desteklediğini söyledi.
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