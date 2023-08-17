Muğla’ya 7 ayda 1 milyon 779 bin yabancı turist geldi

Antalya ve İstanbul'dan sonra Türkiye'nin en fazla yabancı turist ağırlayan Muğla'ya 7 ayda 1 milyon 779 bin 356 yabancı turist girişi oldu. 2022 yılına göre Muğla'ya gelen turist sayısındaki artış oranı yüzde 19 olarak gerçekleşti. Bodrum, Marmaris, Fethiye ve Datça gibi ünlü turistik ilçeleri ile yıllık 3 milyon yabancı turisti ağırlayan Muğla, 2019 yılından sonraki en iyi turizm sezonunu yaşıyor. 2020 yılında başlayan koronavirüs salgını ve Muğla'nın önemli turizm pazarlarından Rusya ve Ukrayna arasında yaşanana savaş nedeniyle Muğla'ya gelen turist sayısında büyük düşüş yaşanmıştı. Muğla'ya İngiltere'den sonra en fazla turist gönderen Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşa rağmen ilk 7 ayda Rusya Federasyonu'ndan Muğla'ya 210 bin 8 turist girişi oldu. Muğla'yı tercih eden ülkeler sıralamasında ilk sırayı yine İngiliz turistler aldı. İngiltere'den Muğla'ya 773 bin 909 turist girişi oldu.

EN ÇOK İNGİLİZLER TERCİH ETTİ

İngilizlerin Muğla'ya gelen turistler içinde oranı yüzde 43 olarak gerçekleşirken, Rusya Federasyonu'ndan gelen turistlerin oranı yüzde 12. oldu.