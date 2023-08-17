Tarım Kredi 4 bin noktaya yayılacak

GEÇTİĞİMİZ yıl sonunda başlatılan KoopBakkal sayısında 500'ü aşan ve yılsonuna kadar rakamı bine çıkarmayı hedefleyen Tarım Kredi Holding, Tarım Kredi Kooperatif Market sayısını da 3 bine çıkararak 2023 sonunda Tarım Kredi ürünlerine 4 bin noktada ulaşabilme imkanı sunacak. Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli,"KoopBakkal sayısında 500'ü aştık. Yılsonuna kadar bin KoopBakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market sayısı da 3 bine çıkacak. 2023 sonunda Tarım Kredi ürünlerine 4 bin noktada ulaşılabilecek" dedi.

Tarım Kredi Holding Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Yılmaz Bademli KoopBakkal Projesi'ne dâhil edilen il sayısının temmuz ayı itibarıyla 20'den 43'e çıkarıldığına dikkat çekerek, "Bugün toplam 516 noktada KoopBakkal bulunuyor ve esnafımızın ilgisi büyük, çok ciddi talep var. Yılsonuna kadar bin adet KoopBakkal olacak. Tarım Kredi Kooperatif Market sayısı da 2023 sonuna kadar 3 bine ulaşacak. Böylece yılsonuna kadar Tarım Kredi ürünleri toplam 4 bin noktada satılacak" dedi. Tarım Kredi Kooperatif Market raflarında satılan bin 400 ürünün 600'ünün Tarım Kredi tarafından üretildiğinin altını çizen Bademli, özellikle temel gıda ve deterjan ürünlerinde piyasada en uygun fiyatlı ürün olma iddiasını devam ettirdiklerini dile getirdi.