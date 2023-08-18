Hükümetten memura ikinci zam teklifi

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Kamu İşveren Heyeti ile Memur- Sen, Türkiye Kamu Sen, KESK ve hizmet kollarında yetkili sendikaların yetkilileri, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde üçüncü toplantısını yaptı. Bakan Vedat Işıkhan, toplantının açılışında, bugün paylaşacakları teklifle memur ve memur emeklilerinin satın alma gücünü artırmayı ve yaşam standartlarını daha iyi bir noktaya taşımayı hedeflediklerini söyledi.

SOSYAL ADALET VURGUSU

Tekliflerini enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alarak şekillendirdiklerini belirten Işıkhan, "Aynı zamanda memurlarımızın refah ve mutluluğunun ülkemizin gelişimi için kritik bir rol oynadığı bilinci içinde hareket ediyoruz. Biz yönetimde bütçenin yeniden dağıtımında tüm paydaşları düşünerek büyük bir hassasiyet ve denge içinde hareket etmeye özen gösteriyoruz. Devlet yönetimi ciddi iş ve hassasiyet gerektirir. Türkiye'ye 22 yıldır büyük resimden bakıyoruz. Memurlarımıza, işçilerimize, emeklilerimize, işverenlerimize ve dezavantajlı gruplara destek verirken sürekli sosyal adaleti sağlamaya ve eşitliği gözetmeye büyük önem veriyoruz. Toplu sözleşme sürecinde gelen tüm talepleri bu bakış açısıyla değerlendirdiğimizi ifade etmek isterim" dedi.

YÜZDE 57 KÜMÜLATİF ARTIŞ

Kamu İşveren Heyeti olarak ikinci tekliflerini kamuoyuyla paylaşmak istediklerini dile getiren Işıkhan, "Kamu İşveren Heyeti olarak, 2024'ün ilk altı ayında yüzde 15, ikinci altı ayında yüzde 10, 2025'in ilk altı ayında yüzde 6 ve ikinci altı ayında 5 artış olarak teklifimizi açıklıyorum. Böylece 2024 Ocak ayında enflasyon tahminlerini dikkate aldığımızda, kamu personelimize yüzde 43'ü bulan bir artış öngörülmüştür. 2024'ün ikinci altı aylık dönem zammıyla birlikte kümülatif artış yüzde 57'yi bulmaktadır. Bu ikinci teklifimizi paydaşlarımızın değerlendirmesine sunuyorum. Sürecin bugün bitmediğini ve devam edeceğini de tekrardan hatırlatmak isterim. Bu toplu görüşme sürecinin kamu personelimizin menfaatlerine uygun bir sonuçla nihayete erdirileceğine inanıyorum. Devlet memurlarımızın hak ettikleri refah seviyesine ulaşmaları için hükümet olarak çaba sarf etmeye devam edeceğimizi de belirtmek isterim. Teklifimizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" dedi.