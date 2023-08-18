KOSGEB desteğiyle ‘lezzet’ sunuyor

Evli ve bir çocuk annesi olan 35 yaşındaki Nergiz Kılınçaslan, yaklaşık 5 yıl önce el yatkınlığı olduğunu düşündüğü yemek yapımını işe dönüştürerek aile bütçesine destek olmak amacıyla KOSGEB'e başvurdu. 50 bin lira hibe destekle küçük bir iş yeri açan Kılınçaslan, burada poğaça, börek ve yöreye özgü cevizli kömeç gibi ürünler hazırlayarak satışa sundu. Gelen talep doğrultusunda işletmesinin kapasitesini artıran ve "Elimizden gelen lezzetler" sloganıyla hazırlanan birbirinden lezzetli yemekleri "Hanımeli Ev Yemekleri" isimli dükkanında müşterilerine sunan Kılınçaslan, kendi ayakları üzerinde durmak isteyen kadınlara da örnek oluyor.

4 KADIN İSTİHDAM EDİYOR

Kılınçaslan, işin kurulma aşamasında kadınların büyük rol oynadığını aktararak, "Kadınlarla bu işe başladık ve onlarla da devam etmeyi düşünüyoruz. Şuan 4 kadın çalışanım var. Talep doğrultusunda kişi sayısını artırmayı da isteriz. Kadınların olması her şeyden önce insanlara güven veriyor. Çok güzel, olumlu tepkiler alıyoruz. Bize daha çok özgüven geliyor. Mutlu bir şekilde çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

'KOSGEB'E BORÇLUYUM'

Kadınların istediği takdirde her şeyi başarabileceklerini vurgulayan Kılınçaslan, "Biliyoruz ki kadın toplumun yapı taşı. Kadın olmazsa hiçbir şey olmaz. Kadının yapamayacağı hiçbir iş yok. Bizler de burada örnek olmak için uğraşıyoruz. Elimizden geldiği kadarıyla daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. Tabiki bu başarının ardında KOSGEB var" dedi.