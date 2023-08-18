Söke’ye 110 milyonluk lisanslı depo

Aydın'ın Söke ilçesinde 74 bin metrekare alan üzerine 110 milyon TL yatırım bedeli ile yapımı devam eden lisanlı depo inşaatı tüm hızıyla devem ederken, pamuk hasat sezonuna yetiştirilmeye çalışılıyor. Söke'nin Argavlı Mahallesinde Büyük Menderes Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş'ye ait lisanslı depo inşaatı tüm hızıyla devam ediyor. Söke Ticaret Borsası öncülüğünde Aydın ve İzmir Ticaret Borsaları, İzmir Kalkınma Ajansı'nın da ortaklığıyla Aydın'ın Söke ilçesinde kurulan lisanslı depo yapımında sona gelindi. Önümüzdeki aylarda yapılması beklenen pamuk hasadı sezonuna yetiştirilmesi için ekipler canla başla çalışıyor.

30 EYLÜL'DE HİZMETTE

Lisanslı depo 110 milyon TL'lik bir yatırım maliyeti ile 74 Bin metrekare alan üzerine kuruluyor. İdari bina, laboratuvar binası bölümlerinin yapımı tamamlanırken, depoların çatı montajları ile zemin betonları atılıyor. 500 tonluk su deposu, enerji nakil hatlarının hazır olduğu alanda lisanslı depo inşaatının yapımında sona gelindi. 30 Eylülde tamamlanıp hizmete açılması planlanan depoyu yetkililer yerinde inceledi.

ÜRETİCİ İÇİN YATIRIM

Söke Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Nejat Sağel, Ekim'de tüm prosedürün hazır olup, pamuk sezonunda faaliyete geçeceğini söyledi. Finale çok yaklaştıklarını aktaran Başkan Sağel, "110 milyonluk yatırım olan lisanslı depoyu yakında bölgedeki üreticilere kazandıracak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sarayköy'den Söke'ye kadar tüm pamuk üreticisine hizmet verecek olan bu depo, Ege Bölgesi üreticisine de hitap edecek Hem demir yolu hem de karayolu ile transferin yapılabileceği önemli bir kavşak noktasına lisanslı depo yaptık. Uzun ve meşakkatli bir yolun ardından eylül ayında sonuca ulaşıyoruz. Destek ve katkı sunan herkese çok teşekkür ediyoruz" dedi.