“Bakan Şimşek istifa etti” iddialarına yalanlama geldi

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek hakkında muhalefete yakın medya organlarınca çıkarılan istifa haberlerini yalanladı. Açıklamada, söz konusu iddianın piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmak amacıyla ortaya atıldığı belirtildi ve dezenformatif haberlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.

BAKANLAR TOGG TESİSİNDE

Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, dün Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Türkiye'nin yerli otomobil Togg'un üretim tesisini ziyaret etti. Kacır ve Şimşek, Bursa'nın Gemlik ilçesindeki üretim bandından yeni inen otomobilde test sürüşü yaptı. Bakan Kacır, 2020 yılında fabrikanın temelinin atıldığını ve kısa zamanda üretim sürecinin başladığını belirterek, "Togg için 177 bin ön talep gerçekleşti. Bu yıl toplam 28 bin araç üretilecek. Önümüzdeki yıl bu sayı yaklaşık 2,5 katına çıkacak" dedi.

Mehmet Şimşek de emeği geçenleri tebrik ederek, "Gerçekten dünya standartlarında, son derece verimli çalışan muazzam bir tesis. Daha önce benzer fabrikaları gezmiştim; ama hakikaten bu; ileri teknoloji, yüzde 90 otomasyon, robotik bir süreçle yönetilen, üretilen bir araç. Büyük bir başarı. Burada yerlilik oranının çok yüksek olması Türkiye için büyük bir başarı hikayesi" diye konuştu.