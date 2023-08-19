Çiftçinin enerji faturaları düşecek

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ her alanda ana merkeze alan Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçinin enerji maliyetlerini düşürmek için yenilenebilir enerjiyi mercek altına aldı. Bakanlığın sağladığı desteklerle yüzde 47 oranla seracılık projeleri, tarımsal sulama, soğuk hava depoları, ürün işleme tesisleri ve hayvancılık faaliyetlerinde güneş enerjisi kullanımı tercih edildi. Bu kapsamda 2006-2022 dönemleri arasında 300 projeye 136,9 milyon liralık hibe verildi. Çiftçilere verilecek desteklerin artacağını kaydedildi.