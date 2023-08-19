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Haberler Ekonomi Milletvekili Savaş'tan örtü altı üretime destek

Milletvekili Savaş'tan örtü altı üretime destek

RAMAZAN AYDEMİR
Milletvekili Savaş’tan örtü altı üretime destek
YURT dışında "Dragon Fruit" olarak bilinen, Türkiye'de ejder meyvesi, diğer adıyla pitaya olarak adlandırılan meyvenin hasadı Aydın'da seralarda başladı. Devlet desteğiyle kurduğu serada ejder meyvesi yetiştiren üretici Mustafa Yaşar'ı ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, "Amacımız ejder meyvesini tanıtmak ve yeni ürünler üretmek isteyen vatandaşlarımıza fikir olmasıydı. Bu hedefle bir proje gerçekleştirdik. Örtü altı üretimi güçlendirerek ekonomimize katkısını arttırmakta kararlıyız" dedi.
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