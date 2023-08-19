Tüketiciler korundu fırsatçılar cezalandırıldı

TİCARET Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik çıkarları ile sağlık ve güvenliğini koruyucu, zararlarını tazmin edici denetimler gerçekleştirerek tüketicilerin hak ve menfaatlerini korumaya devam ediyor. Bakanlık, 2022 yılında tüketicilerin korunması kapsamında yapılan denetimler sonucu 216 milyon 494 bin 580 lira, bu yıl ise 15 Ağustos itibarıyla 142 milyon 282 bin 296 lira idari para cezası verdi. Tüketicilere sunulan malın kasa fiyatının etiket fiyatı ile arasında oluşan farklılıklar ve etikette yer alması gereken zorunlu hususlar yönüyle yapılan fiyat etiketi denetimlerinde 2022 yılında, 13 bin 978 firmaya 23 bin 536 ürün için 11 milyon 918 bin 561 lira idari para cezası uygulandı.