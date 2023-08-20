Özdilek’ten koltuk değişimi

İŞ insanı Hüseyin Özdilek, Özdilek Holding'deki koltuğunu oğlu Emir Murat Özdilek'e bırakarak emekliliğe ayrıldı. İki çocuk babası olan Emir Murat Özdilek, yeni görevi hakkında konuştu.

Emir Murat Özdilek, "Özdilek'in sahip olduğu değerleri, yenilikçi bakış açılarıyla buluşturarak Türk toplumuna katma değerli daha fazla seçenek sunacağız" ifadelerini kullandı. Hüseyin Özdilek ise "Uzun ve keyifli bir iş hayatı serüveninden sonra artık emekliliğin keyfine varmak istiyorum. Oğlumun çok daha başarılı işler yapacağına inanarak ayrılıyorum" dedi.