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Tekstil ve ham maddeleri ihracatında zirve Avrupa’nın

HABER MERKEZİ
Tekstil ve ham maddeleri ihracatında zirve Avrupa’nın
TÜRKİYE'NİN önemli bir istihdam kaynağı olan tekstil ve ham maddeleri sektörü, yılın 7 ayında yaptığı 5 milyar 509 milyon 32 bin dolarlık ihracatının yüzde 38,7 paylık kısmına denk gelen 2 milyar 98 milyon 161 bin dolarını Avrupa ülkelerine gerçekleştirdi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, tekstil ve ham maddeleri sektörü yılın ilk 7 ayında 196 ülkeye ihracat gerçekleştirdi. Söz konusu dönemde kasasına 5 milyar 509 milyon 32 bin dolar koyan sektör temsilcileri, en fazla kazancını Avrupa'dan sağladı.
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