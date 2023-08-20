Ticaret Bakanlığı 75 günde 12 ülkeyle ticari temas kurdu

HÜKÜMETİN kurulmasından bu yana geçen 75 günde, Ticaret Bakanlığı 12 ülkenin 14 muhatap bakanıyla görüşmeler gerçekleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre söz konusu görüşmeler için Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Cumhurbaşkanımızın koyduğu Türkiye Yüzyılı hedefi için dünya ticaretine yön veren ülkelerle, komşu ve bölge ülkeleriyle, uzak ülkelerle, ticaret anlaşmalarımızı geliştirmek, yeni anlaşmalar ile sonuçlandırmak için iyi bir diyalog ve istişare ortamı sağladık" diye konuştu.

DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER

BAKAN Bolat, yeni dönemde doğudan batıya, kuzeyden güneye, Türkiye olarak dış ekonomik ilişkileri zirveye çıkarmak, ihracat hedeflerini başarmak yolunda ticaret diplomasisi çalışmalarını bütün hızıyla sürdürmeye devam edecekleri değerlendirmesinde bulundu. Bakan Bolat, "Ticaret Bakanlığı olarak, önümüzdeki 60 günde gerçekleştireceğimiz görüşmelerle ticaret diplomasisi faaliyetlerimize hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.