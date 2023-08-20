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Haberler Ekonomi Yerli ve milli otomobil Togg Selendi’de büyük ilgi gördü

Yerli ve milli otomobil Togg Selendi’de büyük ilgi gördü

HABER MERKEZİ
Yerli ve milli otomobil Togg Selendi’de büyük ilgi gördü
ÇIKTIĞI günden itibaren büyük ilgi gören ve seri üretimine devam edilen Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, kura ile belirlenen hak sahiplerine teslim ediliyor. Manisa'nın Selendi ilçesinde yaşayan İsmail Ekim de şanslı isimlerden birisi. Aracını teslim alan İsmail Ekim, gece saatlerinde Togg'uyla ilçeye geldi. Togg çevredeki vatandaşların büyük ilgi görürken, karşılama adeta şölene dönüştü. Teknoloji tasarımına sahip aracın sürüş keyfinin mükemmel olduğunu ve insana güven verdiğini belirten İsmail Ekim, Togg'a sahip olduğu için duyduğu mutluluğu dile getirdi. Vatandaşlar Togg ile bol bol fotoğraf çektirdi.
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