Aliağa’daki antika pazarı herkesi geçmişe götürüyor

İzmir'in Aliağa ilçesinde her hafta perşembe günü kapalı pazaryerine kurulan 2. El Eşya ve Antika Pazarı'nda, geçmiş dönemlerde kullanılan eşyalar meraklılarının beğenisine sunuluyor. Aliağa Belediyesi ile İzmir Pazarcılar Derneği iş birliğinde kurulan '2.El Eşya ve Antika Pazarı', geçmiş dönemlerde kullanılan elektronik cihazlar, kitaplar, pikaplar, kasetler, paralar, eski gemilerden çıkarılan aksesuarlar, bakır eşyalar, Osmanlı dönemine ait ürünler, seramik ve porselen gibi birçok ürünün satışına ev sahipliği yapıyor. Antika tutkunlarının ilgi gösterdiği pazardaki ürünler, ziyaretçilere geçmişin ruhunu yansıtıyor. Antika eşyaları görmek ve satın almak için gelen vatandaşlar nostaljik şarkılar eşliğinde hatıralara yolculuk yapıyor.