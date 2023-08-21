Çeşme’deki rant iddiasına kooperatiften yanıt

Çeşme'nin Germiyan Mahallesi'ndeki Yeni Dostlar Sitesi'ne ait sosyal tesis alanında işyerleri bulunan ve uzun süredir kiracı olan esnaf, binaların depreme dayanıksız olduğu gerekçesi ile kapı dışarı edilmek istendiklerini, alanın rant uğruna zincir marketlere verilmek istendiğini, mahkemeye yürütmeyi durdurma kararı açtıklarını ancak yıkım için sonucun beklenmediğini iddia etti.

OYBİRLİĞİYLE KARAR ALINDI

Yeni Dostlar Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Kağıtçıoğlu ise iddiaları yalanlayarak yürütmenin durdurulması için açılan davaların mahkemelerce reddedildiğini öne sürdü. 1985 yılında kurulan ve 215 üyesi olan kooperatifin tek katlı 4 bağımsız bölümden oluşan sosyal tesislerinin bulunduğunu, bu tesislerin çok eskimiş ve kooperatife hiç yakışmayan bir hal aldığını vurgulayan Kağıtçıoğlu, bunun üzerine 2019 yılında yapılan 'Olağan 2018 yılı Genel Kurulu'nda üyelere mevcut sosyal tesisin tadilat veya yıkılarak yeniden yapılması alternatiflerinin sunulduğunu, üyelerden 101'nin kabul, 11'inin red oyu ile binanın yıkılarak yeniden yapılmasına karar verildiğini ifade etti.

3 KEZ BİNA RAPORU ÇIKARILDI

Genel Kurul öncesi yönetimin 4 kiracı ile toplantı yaptığını, binanın yıkılması durumunda kiracılardan alınacak peşin kira ve üyelerin desteği ile binanın yıkılarak yeniden yapılması konusunda mutabık kalındığını anlatan Kağıtçıoğlu, bu amaçla üyelerden ek aidat toplandığını ve mimari taslak proje çizdirildiğini ancak tüm bunlara rağmen kiracıların verdikleri sözlerden vazgeçtiklerini söyledi. Bunun üzerine 2020 yılı Olağan Genel Kurulu'ndan kiracıların binanın yapımına destek vermek istememeleri üzerine üyelerin sosyal tesisin riskli bina analizinin yaptırılması ve sonrasında da kurumsal marketlere ihaleye çıkılarak Yap-İşlet-Devret modeli ile yaptırılmasını oy birliği ile kabul ettiklerine dikkat çeken Kağıtçıoğlu, "Ege Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden 2 profesör 1 doçent olmak üzere 3 bilirkişi yeniden karot alınan yerleri açtırmış ve 9 Mayıs 2023 tarihinde 3. kez riskli bina raporumuzu onaylamıştır" dedi.

KİRACILARA YAZI GÖNDERİLDİ

Son mahkeme kararı ile sosyal tesis üzerindeki yürütmeyi durdurma kararlarının hepsinin iptal edildiğini, ilgili belediye, bakanlık ve kaymakamlıkça su ve elektrik gibi tüm aboneliklerinin süre verilmeksizin derhal iptal edilerek tahliye edilmesi için 9 Ağustos'ta kiracılara yazı gönderildiğini anlatan Kağıtçıoğlu, "Tesisin mülkiyeti 215 üyemize ait olup, tesisin tasarrufu hakkında karar verme yetkisi de sadece üyelerimize ve genel kurul kararlarına aittir. Tüm süreç tamamen hukuk çerçevesinde ve üyelerimizin verdiği kararlar ışığında yürütülmektedir. Ticari menfaat sahibi olan ve 2023 yılında artmış kiraları neredeyse aylık 3 bin lira gibi komik bir rakam olan kiracıların bu tür haberleri yapmalarının tek sebebi maddi çıkarlarının zarar görmesidir" dedi.