Lübnanlı milyarderin mega yatı Fethiye’de

Dünyanın en zengin 20 Arap iş adamı arasında yer alan Lübnanlı Taha Mikati'ye ait Chopi Chopi isimli mega yat Fethiye iskelesine demirledi. Bir süredir Muğla kıyılarında sahibi ve misafirlerini gezdirdiği öğrenilen mega yata, 120 ton akaryakıt ikmali yapıldı. Yat için alınan akaryakıtın yaklaşık 3 buçuk milyon lira tuttuğu öğrenildi. 80 metre uzunluğundaki Cayman adaları bayraklı mega yatın, Yunanistan'ın Rodos adasına hareket edeceği kaydedildi. 6 geniş açık güverteye sahip olan yatta 100 metrekarelik plaj kulübü bulunuyor. Ayrıca, yatta sauna, Türk hamamı ve masaj odası ile helikopter pisti de yer alıyor.