Memurun zam pazarlığı sürüyor

Milyonlarca memur ve emeklisinin gelecek 2 yıllık mali ve sosyal haklarını belirleyecek zam pazarlığında müzakereler belirlenen takvime göre yarın tamamlanacak. Hükümet tarafından, 2024'te ilk 6 ay için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10 zam teklif edildi. 2025 zam teklifi ilk 6 ay için yüzde 6, ikinci 6 ay için yüzde 5 oldu. Hükümetin 2025 yılı için ilk 6 ay yüzde 6, ikinci 6 ay yüzde 5 olan teklifi ise değişmedi. Ancak 2 yıllık zam talebi yüzde 110'u bulan memur tarafı bu teklifi yetersiz bularak 81 ilde protesto düzenledi. Hükümet ikinci teklifiyle 2024 Ocak ayında enflasyon tahminleri dikkate alındığında kamu personeline yüzde 43'e ulaşan bir artış öngörürken, 2024'ün ikinci 6 aylık dönem zammıyla kümülatif artış yüzde 57'ye ulaşacak.

NİHAİ KARAR 31 AĞUSTOS'TA

Yeni teklif üzerinde de anlaşma sağlanamazsa Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci başlayacak. Aralarında bürokrat, yüksek yargı mensubu, sendikacı, akademisyenlerin yer aldığı heyet nihai kararını 31 Ağustos'a kadar verecek. Hükümet teklifinde enflasyon oranı, ekonomik büyüme ve kamu maliyesinin sürdürülebilirliği gibi faktörleri dikkate alırken sosyal haklarda da önemli iyileşmeler sağlanacak. Memur-Sen, 2024 için üçer aylık dönemler halinde, refah payı dâhil birinci 3 ayda yüzde 35, ikinci 3 ayda yüzde 10, üçüncü 3 ayda yüzde 15, dördüncü 3 ayda yüzde 10 artış istiyor. Konfederasyon, 2025 için ise 6'şar aylık dönemler halinde, refah payı dâhil birinci 6 ayda yüzde 25 ve ikinci 6 ayda yüzde 15 zam talep ediyor.