Ali Ağaoğlu’na İzmir teşviği

İş insanı Ali Ağaoğlu'na ait enerji şirketinin İzmir Seferihisar'daki doğal SİT bölgesindeki rüzgar enerji santraline kapasite artışı için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 110 milyonluk teşvik verecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan aldığı izinle 2016 yılında Seferihisar Sığacık'ta rüzgâr enerji santrali kuran ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun sahibi olduğu Ağaoğlu Grubu bünyesinde yer alan Üçgen Enerji Şirketi kapasite artışı için geçtiğimiz aylarda harekete geçmişti. Kapasite artışı talebi önümüzdeki 23 Ağustos 2023 tarihinde toplanacak olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu'nda ele alınacakken proje ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Şirketin teşvik desteği almak için Sanayi ve Teknoloji

Bakanlığı'na yaptığı başvuru kabul edildi. Bakanlığın sitesindeki bilgilere göre şirketin 18,80 MW büyüklüğündeki RES projesi için Bakanlık 110 milyon 898 bin 900 TL teşvik verecek. Şirket gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istinası desteği alacak.