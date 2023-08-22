Büyümenin payı adil paylaştırılsın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 7'nci Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin son durumu ve masadan beklentileri ile ilgili Memur-Sen Genel Merkezi'nde açıklama yaptı. Yalçın, görüşmelerde 21'inci günün geride kaldığını belirterek, toplu sözleşme masasını, sağduyu ile sonuna kadar işleterek kazanım elde etmek istediklerini söyledi. Hükümetin refah payı vaadini kamu işverenine hatırlattıklarını aktaran Yalçın, "Kamu işvereninin birinci ve ikinci teklifinde getirdiği rakamlar ne ifade ettiğimiz gerçekliğe uygun ne de beklentileri karşılayacak niteliktedir. Yüzdelik teklif toplu sözleşmenin esası, enflasyon farkı kayıpların telafisi, refah payı ise alım gücünü korumanın güvencesidir. Ama bugün görüyoruz ki; 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonrası alacağımız enflasyon farkı, zam gibi sunuluyor. Enflasyon farkı, kamu işverenin jesti değil; toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır" dedi. 967 teklife masada çözüm arandığını belirten Yalçın, zam oranında uzlaşıya ulaşılamaması ve refah payı ile ilgili bir şey konuşulmamasına rağmen hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli mesafe alındığını aktardı.

'İMZA ATTIRACAK TEKLİF'

Süreci uzlaşmayla tamamlamak için gerekli inançları olduğunu ifade eden Yalçın, "Beklentimiz; gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. Bu sebeple yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz. Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil; alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır. Büyümeden gelen pay, tüm gelir gruplarına adil şekilde paylaştırılsın. Kamu görevlilerine de hakkaniyetli bir şekilde yansıtılsın istiyoruz. Nasıl daha önceki süreçlerde, 'Toplu sözleşme masası, kamu görevlilerinin sorunlarını çözmenin en etkili yoludur' dediysek; bugün de bu sözümüzün arkasında duruyor ve masanın sonuç üretme kapasitesini sonuna kadar zorluyoruz. Süreç devam ediyor, tüm bu gerçekleri dikkate alarak kamu işvereni ve hükümetten; yarın aileleri ile birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen'e imza attıracak teklifi bekliyoruz" diye konuştu.