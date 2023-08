Dünyanın en zenginleri Muğla koylarını seçiyor

Antalya'dan sonra Türkiye'nin ikinci önemli turizm kenti olan Muğla'nın Turkuaz mavisi koylarında yer kalmadı. Bin 479 kilometre kıyı uzunluğu ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip, yeşil ile mavinin birleştiği, mavi yolculuğun merkezi Muğla koylarında özel yatlar ve mavi yolculuğa çıkan tekneler nedeniyle koylarda büyük bir yoğunluk yaşanıyor. Yaz sezonunda Muğla'nın Bodrum, Marmaris, Fethiye , Datça ve Göcek gibi turistik noktalarına yerli turistler adeta akın ediyor. Yaz aylarında dünyaca ünlü iş insanları, sanatçılarılar ve yabancı devlet büyüklerini ağırlayan Muğla, sahillerindeki doluluğun yanı sıra koylarda da aynı yoğunluğu yaşanıyor. Bodrum, Marmaris, Datça, Gökova Körfezi, Datça, Göcek ve Fethiye koylarına ünlü isimler özel yatları ile ziyaretlari ile dikkatleri çekiyor.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER

Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonu sonrasında Rus Oligarkların ilk tercihi Muğla koyları oldu. Son 6 ayda Muğla'daki marinalara demirleyen Rus bayrakları yatların sayısında artış yaşanıyor. Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Fethiye koylarını tercih eden Rus zenginlerin arasında Roman Abramoviç, Aleksander Abramov, Oleg Deripaska ve Dimitri Kamenşçik yer alıyor. Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur'un 500 milyon pound değerindeki süperyatı "Blue" ile Bill Gates'in önceki yıl Bodrum'a geldiği "Lana" isimli süper yatın Bodrum'a demirlemesi gözleri masmavi koyları ile ünlü Muğla'ya çevirdi. Roman Abramoviç'in My Solaris yatı Göcek' de demirliyor. Geçen yıldan beri Bodrum'da demirleyen My Solaris, Nisan ayı'nda Marmaris limanına demirledi. My Solaris Mayıs ayında ise Göcek Koyu'na demirledi. Forbes 2023 milyarderler listesinde 299. sıradaki Arthur Blank'ın yatı Dreamboat ise genellikle Bodrum koylarını ziyaret ediyor. Rothschild ailesinin önemli bir üyesi iolan Nathaniel Philip Rothschild'in yatı Planet Nine ise Göcek Koylarında demirliyor. Rus Oligarklara ait yatların Muğla'yı tercih etmeleri, Chealsea'nin eski sahibi Rus milyarder Roman Abramoviç ile başladı.

MARİNALAR ALTIN YILINI YAŞIYOR

Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç, Türkiye'de Mavi yolculuğun ilk başladığı yerin Bodrum olduğunu belirterek, "Türkiye olarak dünyada Deniz Turizmde tartışmasız en önemli bir yere sahibiz. Özellikle Türkiye'nin mavi yolculuğun yüzde 80'i Muğla kıyılarında yapılıyor. Gerek Bodrum olsun, gerekse Muğla'mız deniz turizmi ve deniz ticareti he ülke ekonomimize çok ciddi anlamda girdi sağlamaktadır, hem de hizmet kalitemiz ve standartları yüksek bir sektöre sahibiz. Dolayısı ile çok ciddi bir rağbet gören sektörümüz ve marinalarımız altın yıllarını yaşıyor" diye konuştu.

