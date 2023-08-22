İzmirli firmadan deprem temizliği

İzmir'de MMMT Hafriyat ve İnşaat şirketi sahipleri Muzaffer Küçükdoğan ve Mustafa Kırışkuzu depremden etkilenen illerde ortaya çıkan bina, moloz, demir, çelik gibi inşaat malzemelerini geri dönüşüm tesislerinde yeniden ülke ekonomisine kazandırılması için çalışıyor. Firma sahipleri, birçok kurum gibi İzmir'den de kendilerinin 7-24 çalışarak en kısa sürede enkazın temizlenmesi için çalıştıklarına dikkat çekti. "Ülkemizin yaşadığı bu acı felaket karşısında ulus olarak yaralarımızı sarmaya, iyileşmeye devam ediyoruz" diyen Muzaffer Küçükdoğan "Asla hafızalardan silinmeyecek depremde binlerce bina yıkıldı ve kontrollü bir şekilde yıkım işlemleri devam ediyor. Burada da ciddi bir moloz ve geri dönüştürülebilir hurda atık söz konusu. İnşaatta kullanılan demirin de geri dönüşümü teknik açıdan elverişlidir. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve Valiliklerle koordineli çalışarak yıkılan binaların enkazların temizlenmesi için tüm ekip olarak 7/24 çalışıyoruz. Yıkım sırasında hurda demir ayrışımının geri dönüşüm prosesi sonrası ülke ekonomisine kazandırılabilirmesi tek hedefimiz" diye konuştu.