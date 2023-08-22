Tekstil atölyesi kadın istihdamına katkı sağlıyor

Kesim ve imalat olmak üzere iki bölümden oluşan, Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde belediye çalışanlarının iş elbiseleri dikiliyor. Ev hanımlarına meslek edindirmek, ev ekonomilerine katkı sağlamak ve Erzincan Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren tekstil firmalarının kalifiye personel ihtiyacını da sağlamak adına Demirkent Yerleşkesinde bulunan Tekstil Atölyesi belediye personelinin iş elbiselerinin üretimi de gerçekleştiriliyor. Erzincan Belediyesine ait 600 m2 kapalı alanda hizmet veren Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi'nde günde ortalama 500 ürün üretimi gerçekleştiriliyor. Dikiş, baskı, nakış, overlok, reçme, ilik, düğme, punteriz, ütüler ve kumaş kesim motorları olmak üzere 50 adet makinesi bulunan Eğitim ve Tekstil Üretim Atölyesi kadın istihdamına katkı sağlamasının yanı sıra, yapılan üretimlerle de adından söz ettiriyor.